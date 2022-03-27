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Yaşam

Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, ramazan öncesi iftar ve sahur sofralarında tüketilmek üzere imece usulü yufka ekmeği hazırlıyor.

Menderes Özat   | 27.03.2022
Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Yufka ekmek yapımı için evlerinin bahçesinde toplanan kadınlar, hamur yoğurarak işe başlıyor.

Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi üzerinde pişiriliyor.

İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekleri, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketiliyor.

Yufka ekmeği hazırlayan kadınlardan Hatice Kılıç, AA muhabirine, değirmende öğüttükleri buğdayın ununu, su ve tuzla hamur haline getirdiklerini, açılan yufkayı odun veya çalı ateşinde ısınan sacın üzerinde pişirdiklerini söyledi.

Her yıl ramazan öncesi komşularıyla imece usulü yufka ekmek yaptıklarını anlatan Kılıç, bu ekmekleri ramazanda iftar ve sahurda tükettiklerini belirtti.

Ev hanımı Emine Göçer de yufka ekmeğin ramazan sofralarının vazgeçilmezi arasında yer aldığını kaydetti.

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