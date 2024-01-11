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Yaşam

Çorum'da fotokapan ile yaban hayvanları görüntülendi

Çorum'da nesli tükenme riski altında bulunan vaşak ile bazı yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi.

Kemal Ceylan  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Çorum'da fotokapan ile yaban hayvanları görüntülendi

Çorum

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında Çorum'da fotokapanla vaşak, çakal, kızıl geyik, kara tavuk ve yaban domuzu görüntülendiği bildirildi.

İl genelinde yaban hayatının 41 fotokapanla izlendiği belirtilen açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise 94 kaçak avcıya 477 bin lira idari para cezası ve 70 bin lira tazminat verildiği aktarıldı.

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