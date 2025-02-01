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Yaşam

Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

Emir Yunus Basmacı  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Çorum'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı Fotoğraf: Emir Yunus Basmacı/AA

Çorum

Kentte son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, çiğdemlerin erken açmasına neden oldu.

İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, kurak geçen kış mevsiminde etkili olan güneş ışıkları nedeniyle gün yüzüne çıktı.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen, sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

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