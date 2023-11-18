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Yaşam

Çöplükten kurtardığı martıyı evinde sağlığına kavuşturdu

Zonguldak'ta görev yapan özel eğitim öğretmeni ve veteriner teknikeri, Bartın'da çöplükte yaralı halde bulduğu martıyı evinde tedavi etti.

Fadime Yılmaz Elma  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Çöplükten kurtardığı martıyı evinde sağlığına kavuşturdu

Zonguldak

Sahipsiz hayvanlara yardım çalışmalarına katılan 34 yaşındaki hayvansever Ahmet Ufuk Işık, 14 Kasım'da arkadaşı Seda Mercan ile gittiği Bartın'daki çöplükte çamurla kaplanmış ve burnuna olta iğnesi saplanmış yaralı martı buldu.

Bitkin düştüğü için uçamayan martıyı alarak evinde tedavisine başlayan Işık, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Özel eğitim öğretmeni ve veteriner teknikeri Işık, gazetecilere, çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını ve bu tür durumlara kayıtsız kalamadığını belirtti.

Işık, evine getirdiği martıyı yıkadıktan sonra beslediğinin anlatarak, "Hastalığı yoktu, çamura batmıştı. Çırpınmaktan dolayı bayağı halsizleşmişti. Özel tedavi gerektirmedi. Sadece temizliğini yaptım, beslenmesini sağladım. Dinlendirdim ve doğaya bıraktım. Kanca, burnuna takıldığı için beslenmesinde problem olmadı fakat yaban hayvanı olduğu için yemeyi reddetti. Ben de elle beslemek zorunda kaldım." ifadesini kullandı.

Bilinçsizce atılan çöplerin sokak ve yaban hayvanlarının ölümüne neden olabileceği uyarısında bulunan Işık, şöyle devam etti:

"Kimse doğaya zarar vermek istemez diye düşünüyorum. Fakat bilinçsizce atılan çöpler, sokak ve yaban hayvanlarının hayatına mal oluyor. Bunu engellemek için camları, et dolu köpük kapları, kancaları korumalı şekilde sarıp atmakta fayda var. Yemek kokusu sindiği için hayvanlar bunları yemeye çalışıyorlar. Bu da onların hayatına mal oluyor. En basit ip bile, yere attığımız zaman güvercinlerin ayağına dolanıp kangren olup bacaklarının kopmalarına sebep olabiliyor."

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