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Yaşam

Kars'ta beyaza bürünen yerleşim yerleri dron ile görüntülendi

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

Cüneyt Çelik, Ömer Tarsuslu  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Kars'ta beyaza bürünen yerleşim yerleri dron ile görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Kars

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam kar, yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla yüksek rakımlı köy ve Dağpınar beldesi beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen arazide besiciler, küçükbaş hayvanlarını karlar arasında otlatmaya çalıştı. Besiciler verim için sürülerini karın az yağdığı meralara doğru götürdü.

Kent sakinlerinden İsmail Ayaz, bu yıl geçen seneye göre karın erken geldiğini belirterek "Geçen sene kar dağlara yağdı, merkeze çok geç geldi. Bu sene erkenden kışı karşıladık, inşallah yağış kesilmeden bir süre devam eder." ifadesini kullandı.

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