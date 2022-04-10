Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,246.20
BTC/USDT
42,621.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çocukluğunda öğrendiği kilim dokuma sanatını 64 yıldır devam ettiriyor

Osmaniye'de yaşayan 71 yaşındaki Hacer Cafri, el emeği göz nuru kilimlere yarım asrı aşkın süredir ilmek atıyor.

Muzaffer Çağlıyaner   | 10.04.2022
Çocukluğunda öğrendiği kilim dokuma sanatını 64 yıldır devam ettiriyor Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Osmaniye

Kadirli'nin Karatepe köyünde oturan Hacer Cafri, daha çocukken annesi ve ablalarından öğrendiği kilim dokuma sanatını genç nesillere öğretmek için çalışıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen kilimlere ilmek atmaya devam eden Cafri, 1972'de kurulan ve halen faaliyetlerine devam eden Karatepe Kilim Kooperatifi aracılığıyla da dokuma sanatını yaşatıyor.

Cafri, kooperatifte açılan ve şu an 15 kursiyerin bulunduğu tescilli Karatepe kilimi dokuma kursunda genç kızlara işin inceliklerini öğretiyor.

Hacer Cafri, AA muhabirine, daha 7 yaşındayken annesi ve ablalarının kendisini tezgahın başına geçirerek bu sanatı öğrettiğini söyledi.

Her geçen gün dokuma sanatının inceliklerini daha iyi öğrendiğini ve kendini geliştirdiğini anlatan Cafri, genç yaşlarında tek başına kilim dokur hale geldiğini ifade etti.

Cafri, evlendikten sonra da kilim dokumaya devam ettiğini ve bu iş sayesinde aile bütçesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Kayınbiraderinin kurduğu Karatepe Kilim Kooperatifinde de usta öğretici olarak çalıştığını ifade eden Cafri, eşini 35 yıl önce kaybetmesinin ardından kilim dokuyarak 4 çocuğunun geçimini tek başına sağladığını söyledi.

Bu iş sayesinde kimseye muhtaç olmadığını anlatan Cafri, "Gece gündüz durmazdım, başka çarem yoktu. 4 çocuğumla bu kilimle geçindim." dedi.

Cafri, bugüne kadar çok sayıda kişiye işi öğrettiğini belirterek, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi için bölgeye gelen Türkan Şoray ile de tanıştığını ve ona kilim dokumanın nasıl yapıldığını gösterdiğini söyledi.

"Bilene bu iyi bir nimet"

Artık gözlerinin eskisi gibi görmediğini dile getiren Cafri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha geçen seneye kadar da dokuyordum. Şimdi çok sık yapamıyorum, gözlerim iyi görmüyor ama evde tezgahım duruyor. Geçen yaz üniversiteden kızlar geldi, harçlıklarını çıkarıp gitti. Bilene bu iyi bir nimet."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 206'ya çıktı
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi

Benzer haberler

Çocukluğunda öğrendiği kilim dokuma sanatını 64 yıldır devam ettiriyor

Çocukluğunda öğrendiği kilim dokuma sanatını 64 yıldır devam ettiriyor

Osmaniye'de akaryakıt tankerinin alev alan lastiklerine itfaiye müdahale etti

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

Osmaniye'deki balıkçılar av yasağı öncesi son ağları atıyor

Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı

Çukurova'da kadınların ramazan öncesi yufka ekmeği mesaisi başladı
Bakan Varank: Türkiye'yi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütme hedefine kararlılıkla devam ediyoruz

Bakan Varank: Türkiye'yi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütme hedefine kararlılıkla devam ediyoruz