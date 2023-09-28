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Yaşam

Çocukken sahip olduğu oyuncak arabaların gerçekleriyle koleksiyon oluşturdu

Başkentte klasik otomobil tutkunu Ahmet Akın, çocukken sahip olduğu oyuncak arabalarının gerçeklerinin yer aldığı; aralarında otobüs ve kamyonun da bulunduğu, aynı markaya ait 24 araçlık koleksiyona sahip.

Fatma Sevinç Çetin  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Çocukken sahip olduğu oyuncak arabaların gerçekleriyle koleksiyon oluşturdu Fotoğraf: Berke Bayur/AA

Ankara

Otomobil tutkusu, Almanya'da geçirdiği çocukluk yıllarına dayanan ve bu tutkusunu hobiye dönüştüren Akın, yaklaşık 8 yıldır klasik otomobil koleksiyonu yapıyor.

Koleksiyonda, otobüsün de yer aldığı 24 Mercedes marka aracı bulunan Akın, her gün farklı bir otomobille işe gidiyor.

Ahmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'dayken hep aynı marka oyuncak arabalardan edindiğini, çok sevdiği bu arabaların rüyasına girdiğini söyledi.

Akın, "Almanya'dan gelenlerin Mercedes tutkusu olur. Babamın Mercedes'i vardı ve ne yazık ki onu satmak zorunda kalmıştık. Otomobilin arkasından bakıp 'Büyüyünce ben de alacağım' derdim." diye konuştu.

Yıllar sonra aynı marka otomobili satın aldığını dile getiren Akın, "Çocuklarımı bu arabanın içinde büyüttüm. Araçlara yedek parça alıyım derken başka arabaları gördüm. Değeri bilinmeyen bu arabaları toplamaya başladım." dedi.

"Her arabanın plakasını özenle seçtim"

Koleksiyonunda otobüs, kamyon, kamyonet dahil 24 klasik aracın bulunduğunu söyleyen Akın, "1955-2000 yılları arasında Mercedes'in çıkardığı bütün araçlar koleksiyonumda yer aldı. Özellikle eski araçları seçiyorum eski araçların hepsinin tasarımı farklı. Her arabanın plakasını özenle seçtim, plakalardaki rakamlar araçların kasa kodunu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Ailesinin, bu tutkusuna önceleri karşı çıktığını hatta gereksiz bulduğu için kendisini engellemeye çalıştığını anlatan Akın, araçlarını çocuklarına miras bırakacağını söyledi.

Tutkusunun sonu olmadığını belirten Akın, "Garajın bir kapasitesi var ve artık mecburen durmam gerekiyor. Çünkü klasik otomobilleri dışarıda tutamıyorum. Dönem içerisinde bazılarını satıp yerine yenilerini koyuyorum." diye konuştu.

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