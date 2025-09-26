Dolar
41.57
Euro
48.53
Altın
3,745.86
ETH/USDT
3,887.10
BTC/USDT
108,957.00
BIST 100
11,264.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar

Kilis’te 15 yıldır evlat hasreti çeken Koşar çifti, özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırıp, çocuk sevgisini tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

İbrahim Özcan  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Mustafa ve Aliye Koşar çifti, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamadı. Evlat edinme fikrini benimseyen ve bunun için girişimde bulunan Koşar çiftine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince koruyucu aile uygulaması anlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öneriyi kabul eden çift, evlat hasretlerini 9 aylık çocuklarına koruyucu ailesi olarak giderdi.

Yeni bir yaşama "merhaba" diyen Aliye Koşar (39), AA muhabirine, koruyucu aile başvurusu yaptıktan yaklaşık 2 yıl sonra çocuklarının yanlarına verildiğini söyledi.

Çocuğunu 9 aylıkken kucağına aldığını, 6 aydır da yanlarında bulunduğunu anlatan Koşar, "15 yıl çocuğumuz olmadı. 6 Şubat depremlerinden sonra eşimin teşvikiyle koruyucu aile olmak için başvurduk. Keşke daha önce başvursaydık. Bekleme süremizin ardından 6 ay önce çocuğumuzu kucağımıza aldık. Çocuğumuzla hayatımız tamamen değişti. Çok mutlu olduk, bu mutluluğun tarifi yok." dedi.

"Hayatımın önceliği artık çocuğum oldu"

Çocuk sahibi olduktan sonra yaşamlarının tamamen değiştiğini gözyaşlarıyla anlatan Aliye Koşar, şöyle devam etti:

"Her şeyi artık çocuğumuza göre planlıyoruz. Hayatımın önceliği artık çocuğum oldu. Çocuk doğurmak annelik değilmiş. Çocuk doğurmuş bir anneden belki de daha mutluyum. Çocuğumun kılına zarar gelmesini istemem. 15 yıl çocuk özlemi yaşadığım için çocuğuma bir şey olacak diye sürekli tedirgin oluyorum."

Koruyucu aile olmayı tüm ailelere önerdiğini anlatan Koşar, "İnsanlar seneleri boşa geçirmesinler. Koruyucu aile olmak çok güzelmiş. Bir çocuğa sahip çıkıyorsunuz, ona anne ve baba oluyorsunuz." diye konuştu.

"Çocuksuzluğun eksikliğini bilmeyen bilmez"

Çocuklarına kavuştuktan sonra daha mutlu bir aile olduklarını ifade eden Mustafa Koşar da (45), "Çocuğumuza kavuştuk. Çocuk sahibi olmayı çok istedik. Evimizde artık çok daha mutlu ve huzurluyuz. Çocuğun eksikliğini bilmeyen bilmez. Biz bunun eksikliğini yaşadık. Şu anda da eksikliğini giderdik." dedi.

Çocuklarından olduktan sonra hayatı ona göre planladıklarını anlatan baba Koşar, "Bütün planlarımızı artık çocuğa göre yapıyoruz. Misafirlerin geliş ve gidişleri, bizim gezi planımız her şeyi çocuğumuza göre ayarlıyoruz. Çocuğumuzdan sonra hayatımız adeta gökkuşağı gibi renklendi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar

Çocuk özlemlerini koruyucu aile olarak sonlandırdılar

Hatay'da üç yılda 281 çocuk koruyucu aileyle sıcak yuvaya kavuştu

Elmas'ın mutluluğu için ablası Yağmur'un da koruyucu ailesi oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet