Çoban Hamza'nın kayak tutkusu

Fotoğraf: AA/Cuma Sarı

ŞANLIURFA - CUMA SARI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıllarca Karacadağ'ın eteklerinde çobanlık yapan, kışın da aynı mekanda kayak yaparak vakit geçiren Hamza Ağan, merkeze gelen ziyaretçilere ücretsiz kayak eğitimi veriyor.

Karacadağ eteklerindeki İleri Mahallesi'nde doğup büyüyen 35 yaşındaki Ağan, küçük yaşlardan bu yana çobanlık ve besicilik yaparak geçimini sağlıyor.

Küçüklüğünde çobanlık yaptığı sırada naylon poşetle kaymaya çalışan ve bu tutkusundan vazgeçmeyen Hamza Ağan, 1999'da Karacadağ Kayak Merkezi'nin açılması üzerine gerçek anlamda söz konusu sporla tanıştı.

Halen besicilik yapan ve kayak merkezinde profesyonel kayakçıları aratmayan hareketler sergileyen Ağan, bu anlamda lisans almak istiyor. Şimdilerde hafta sonları merkezde hem eğlenip hem de gelen ziyaretçilere ücretsiz kayak eğitimi veren çoban Hamza, bu branşta daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyor.

"Koyun otlattığımız yerlerde kayıyoruz"

Hamza Ağan, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana kayak sporuna merakının bulunduğunu belirterek, kendi imkanlarıyla kaymayı öğrendiğini söyledi.

Kayak merkezinde yapılacak tesisleşmeyle antrenörlük hayalleri de kurduğunu anlatan Ağan, şunları kaydetti:

"Eskiden bu bölgede hayvan otlatılırdı ama o dönem kayak merkezi yoktu. Şimdi koyun otlattığımız yerlerde kayak keyfi yapıyoruz. Bizim de kayak yapmaya merakımız olduğu için naylon poşetlerle kaymaya çalışırdık. Daha sonra kayak merkezi yapılınca kaymaya geldik ve herhangi bir eğitim almadan kendi çabamızla kaymayı öğrendik. Yaklaşık 15 yıldır kayak yapıyorum. Herhangi profesyonel bir eğitim almadan bunu başardım. Lisans alıp profesyonel olarak kayak antrenörlüğü yapmak istiyorum."

Ağan, hedeflerinin büyük olduğunu anlatarak, "İmkan verilirse başarılmayacak iş yoktur. Merkezde kayak öğrenmeyi isteyenlere de herhangi bir ücret talep etmeden yardımcı oluyorum. Zaten bir insanın kaymayı öğrenmesi yaklaşık 15 dakika. Nasıl durulması ya da dönülmesi gerektiğini anlatıyorum ve düşe kalka kaymayı öğreniyorlar." diye konuştu.

"Ünlü kayakçıları aratmıyorlar"

Karacadağ Kayak Merkezi İşletmecisi Orhan Atilla ise bu yıl karın fazla olmasından dolayı yoğun bir dönem geçirdiklerini ve insanların buraya kayak öğrenmeye geldiğini söyledi.

Karacadağ'ın yaz mevsiminde koyun sürülerine ev sahipliği yaptığını aktaran Atilla, Hamza Ağan gibi bazı bölge halkından yakınlarının ise burada kışın kayak yazın ise çobanlık yaptığını ifade etti.

Atilla, çoban Ağan'ın çok iyi kaydığını aktararak, "Hamza gibi bazı arkadaşlarımız yıllardır burada kayıyor ve gerçekten ünlü kayakçıları aratmıyorlar. Merkeze gelen konuklarımız da Hamza ve diğer arkadaşlar sayesinde ücretsiz olarak kayak öğreniyor. Kendilerine teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.