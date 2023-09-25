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Yaşam

Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Fatma Karadere, eşini ziyaretleri sırasında merak sardığı kaportacılığı öğrendi.

Ali Rıza Akkır  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Çırak bulamayan eşine destek için kaportacı oldu Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Fatma (23) ile Kenan Karadere (27) yaklaşık 4 yıl önce evlendi.

Evliliklerinin ardından eşinin iş yerine yaptığı ziyaretlerde kaportacılığa merak salan Fatma Karadere, çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına rağmen işi öğrenmeye karar verdi.

Her gün bir çırak gibi eşinin iş yerine giden Karadere, mesleğin tozunu yuttu ve kaportacılığın inceliklerini öğrendi.

İki yıl önce kendi iş yerini kuran Kenan Karadere, yaşadığı çırak sorununu eşiyle çalışarak çözdü.

Fatma Karadere, AA muhabirine, eşine her noktada destek olduğunu söyledi.

Çevresinde "Erkek işini neden yapıyorsun? Yapamazsın" diyenlerin olduğunu dile getiren Karadere, "Çok güzel tepkiler de aldım. Müşteriler şaşkınlıkla bakıyor. Bazıları 'Helal olsun' diyor. Ben de mutlu oluyorum. Tabii bu eşim sayesinde oldu." dedi.

İlk zamanlarda eşinin bile işi yapamayacağını düşünerek kendisine macun vermediğini anlatan Karadere, inat ederek macun işini de öğrendiğini ifade etti.

Başarabileceğini bildiğinden olumsuz sözlere kulak tıkadığını dile getiren Karadere, "Tek başıma kamyon bile boyadığım oldu. Eşim rötuş kısımları, ince işleri artık sürekli bana veriyor. Bir kadının isteyip de başaramayacağı bir şey olmadığını burada da göstermek istedim. Çırak sorunuyla işe atıldım. İşimi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Bu işte öğrenecek çok şeyim var. Eşimi çok seviyorum. Eşimi sevdiğim kadar işimi de çok seviyorum. Kaportacılık mesleğimi devam ettireceğim." diye konuştu.

"Omzumdaki yükler kalktı"

Kenan Karadere ise iş yerini açtığı ilk zamanlarda çırak olmadığı için tek başına çalıştığını, eşinin gelmesiyle omzundaki yüklerin kalktığını vurguladı.

Eşinin her zaman en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Karadere, "Aracın kaba işçiliğinden ziyade ince işçiliği zor oluyor. İnce işçiliği de sağ olsun eşim yapıyor. Onun eli bu işe çok yatkın. Eşim sayesinde eleman sorunum da kalmadı. Müşterilerimiz de çok memnun." ifadelerini kullandı.

Karadere çiftinin müşterisi Nejdet Gülbahar da iş yerinde Kenan ustanın eşini görünce şaşırdığını anlattı.

Kırsal kesimlerde bu gibi bir iş yerinde kadın çalışan bulunmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Gülbahar, Fatma ustanın işçiliğinden memnun olduğunu, gittiği her yerde de işçiliklerini tavsiye ettiğini kaydetti.

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