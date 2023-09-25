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Yaşam, insana dair

Anne keçinin sahiplenmediği oğlağı yanından ayırmıyor

Bolu'da anne keçinin kabullenmediği oğlağa evinde bakmaya başlayan kadın, biberonla beslediği hayvanını gittiği her yere götürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Anne keçinin sahiplenmediği oğlağı yanından ayırmıyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Küpçüler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şengül Özçelik'in (46) keçisi üçüz yavru doğurdu. Yavrulardan biri doğduktan kısa süre sonra öldü. Anne keçi ise kalan iki oğlaktan birine bakmayı kabul etmedi.

Bunun üzerine oğlağı evine alarak biberonla besleyen Özçelik, "Cesur" ismini verdiği yavruyu, papyon ve tasma takarak gittiği yerlere yanında götürmeye başladı.

At Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe oğlağıyla gelen Özçelik, AA muhabirine, ailesiyle çiftçilik yaptıklarını, keçi ve koyun baktıklarını anlattı.

Özçelik, anne keçinin doğumdan sonra bir yavruya bakmadığını aktararak, "Oğlak 250 gram doğdu. Yavruya evde bakmaya başladım. Biberonla besliyorum. İsmini de Cesur koydum." dedi.

Oğlağın 1,5 aylık olduğunu belirten Özçelik, "Cesur'un yeri bir başka. Evin gülü oldu. Onunla her yere gidiyorum, yanımdan ayrılmıyor." diye konuştu.

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