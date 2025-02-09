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Yaşam

Çinli damada Karadeniz usulü horonlu düğün

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (32) ile Çinli Tou Liao (30) için Karadeniz geleneklerine göre düğün yapıldı.

Fikret Delal  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Çinli damada Karadeniz usulü horonlu düğün Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Neslihan Korkmaz, arkadaşları aracılığıyla 3 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çin'li vinç operatörü Tou Liao ile hayatını birleştirdi.

Korkmaz ile Liao için Çayeli ilçesinde Karadeniz'e özgü düğün yapıldı. Kemençe eşliğinde horon oynayan çiftin nihakını, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi kıydı.

Evlilik hazırlıklarına uzun süredir devam ettiklerini dile getiren Neslihan Korkmaz yaptığı açıklamada, evlilik sürecinde ailesinin kendisini desteklediğini söyledi.

Sevginin hiçbir şeye engel olamayacağını ifade eden Korkmaz, "Annem arkamdaydı, 'uzak, yakın hiç fark etmez senin mutluluğun önemli' dedi. Bizi en çok zorlayan vize almaktı. Evlilik kaydını yaptırmak için gerekli olan belgeleri bulmak zordu. Bu süreç bizi zorladı." dedi.

Korkmaz, eşinin kendisiyle tanışmasının ardından İslamiyet'i daha fazla araştırdığını dile getirerek, "Bana birçok soru sordu ve ben de hepsini düzgün bir şekilde cevaplamaya çalıştım. 24 Ocak'ta Türkiye'ye geldiğinde Müslüman oldu. Ben de çok duygulandım. Kendi isteğiyle olması da benim için çok özel. Bana, 'seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum' demişti." diye konuştu.

Müslüman olmasının ardından 'Taha' adını alan Tou Liao ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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