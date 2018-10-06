Çini desenlerini keçeye uyarladı

Yaklaşık 18 yıl önce hobi olarak başladığı keçe sanatında farklı çalışmalar ortaya koyan teknoloji ve tasarım öğretmeni Oğuz Koç, hayranı olduğu çini sanatında kullanılan desenleri keçeyle buluşturuyor.

Fotoğraf: AA/Ramazan Doğan

KÜTAHYA - RAMAZAN DOĞAN

Ankara'da bir ortaokulda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak görev yapan Oğuz Koç'un keçe işleme sanatını çini desenleriyle buluşturarak ortaya koyduğu tablolar ilgi görüyor.

Kütahya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Dumlupınar Çini ve El Sanatları Festivali"nde sergi açan 54 yaşındaki Oğuz Koç, son dönemlerde azalsa da Anadolu'da yüz yıllardır yapıldığı bilinen keçe işleme sanatını yaklaşık 18 yıldır sürdürüyor.

Hobi olarak başladığı bu sanat dalında, yünlerden oluşturduğu zemin üzerine farklı renklerdeki yünleri kullanarak, genellikle çini sanatında kullanılan desenleri uygulayan Koç'un, kalıcı desenlerle yaptığı keçe tablolar ilgi görüyor.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keçe sanatında elinden geldiğince özgün ürünler ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Çini sanatına uzun yıllardır hayranlık duyduğunu ancak bu sanat dalıyla ilgilenemediğini dile getiren Koç, "Çini sanatı yapamayınca çini desenlerini keçeye uyguladım." dedi.

Keçe sanatını severek yaptığını, büyük keyif aldığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Benim için öğretmenlikten sonra ikinci meslek haline geldi. Yaklaşık 3 yıldır keçeye çini deseni uyguluyorum. Yüzyıllık desenler keçede de hayat buluyor. Geleneksel iki el sanatımızı buluşturmuş oldum. Keçe ve çini sanatını farklı yorumluyorum. Bu yaptığım çalışmalar genellikle tablo şeklinde. Bu tablolar, kültür ve sanat merkezlerinde, dileyen insanlar evlerinde tablo olarak da kullanabiliyorlar. İlgi görüyor, dikkati çekiyor."

Keçe sanatçısı Koç, bugüne kadar yüzlerce tablo yaptığını belirterek, ABD'de 4, Mısır ve Lübnan'da birer olmak üzere yurt dışında 6 kişisel sergi açtığını söyledi.

Yurt içinde de 10 kişisel ve 20 civarında da karma sergiyle ürünlerini beğeniye sunduğunu ifade eden Koç, "Özellikle yurt dışında çok ilgi gördü. Keçeyi de çiniyi de biliyorlar ama ikisini bir tabloda görmek ilgilerini çekti. Ankara'da bir belediye tarafından açılan kurslarda eğitmenlik de yapıyorum. Çok sayıda gence bu sanatı öğrettim. Daha çok kişiye öğretmek için de çaba harcıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Ramazan Doğan