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Yaşam

Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı

Çin, "Bahar Bayramı" olarak adlandırılan geleneksel Ay Yeni Yılı'nı kutlamalarla karşıladı.

Emre Aytekin  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Çin, Ay Yeni Yılı'nı kutladı

Pekin

Ülke, 12 Hayvanlı Takvim'e göre 10 Şubat’ta "Tavşan Yılı"nı geride bırakarak "Ejderha Yılı"na girdi.

Çin kültüründe güç, şans ve refahı getireceği kabul edilen Ejderha Yılı'nın gelişi, farklı şehirlerde etkinlikler ve törenlerle kutlandı.

Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezleri, dükkanların ve apartmanların girişleri ejderha figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.

Çinliler, Bahara Bayramı arifesinde geleneksel akşam yemeğinde aile büyükleriyle bir araya geldi.

Sılayırahme dönüş

Çin geleneğine göre insanların yeni yıl öncesi sılayırahme dönmesi, yılbaşını ailelerinin yanında geçirmesi önemli görülüyor. Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, memleketlerini ziyaret ediyor.

Resmi verilere göre, bu yeni yıl arifesinde ülke içinde 195 milyondan fazla kişi seyahat etti. 184,6 milyon yolcu kara yoluyla, 8,2 milyon yolcu demir yollarıyla 1,7 milyon yolcu hava yoluyla, 566 bin yolcu ise deniz ve nehir yollarıyla seyahat etti.

Ejderha Yılı

Çin astrolojisine göre Ejderha Yılı, 12 yıllık çevrimlerde beşinci yıla denk geliyor.

Çin kültüründe ejderha, Batı kültüründeki, mağara ve inlerde yaşayan, ağzından alevler saçan kötücül ve yıkıcı figürün aksine nehir ve göllerde yaşayan, bulutlarda süzülen, ağzından sular saçan bolluk ve bereket figürü olma özelliği taşıyor.

Gücü ve bilgeliği ifade eden ejderha figürü, Çin ulusunun ve ülkesinin sembolü kabul ediliyor. Ejderha Yılı'nda doğan çocukların, akıllı, karizmatik, güvenli, şanslı ve yetenekli olacağına, kriz dönemi liderlerinin onlar arasından çıkacağına inanılıyor.

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