Dolar
33.65
Euro
37.16
Altın
2,459.37
ETH/USDT
2,623.40
BTC/USDT
58,470.00
BIST 100
9,810.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapıldı-VTR-
logo
Yaşam

Çeşme'de kaplumbağaların kirli suda yaşam mücadelesi görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kanalında yaşamlarını sürdüren çizgili kaplumbağalar bölgeye bırakılan atıklar nedeniyle kirlilik tehdidi altında.

Halil Fidan  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Çeşme'de kaplumbağaların kirli suda yaşam mücadelesi görüntülendi Fotoğraf: Ahmet Caner Baysal/AA

İzmir

Alaçatı Mahallesi'ndeki pazar yerinin ortasından geçen su kanalını kendilerine yaşam alanı olarak seçen kaplumbağalar kirli suda, çevreye bırakılan atıklar arasında yaşıyor.

Pazar esnafının yiyecek verdiği kaplumbağalar, insan kalabalığına aldırış etmeden zaman zaman kanaldan kıyıya çıkıyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, çizgili kaplumbağaların Türkiye'de yaygın görülen bir tür olduğunu dile getirdi.

Bol suyun olmadığı yerlerdeki kaplumbağaların zaman zaman su kanallarını kullanmak zorunda kaldığını hatırlatan Kaska, "Dayanıklı hayvanlar ancak yine de çevre kirliliğinden uzak tutmak gerekiyor." diye konuştu.

Çizgili kaplumbağalar, Türkiye'de Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülüyor. Göl ve akarsularda yaşayan bu türlerin yaklaşık 30-40 yıl ömürleri olduğu biliniyor. Yaz aylarında güneşlenmeyi seven bu tür, kışı suyun dibinde kış uykusuna yatarak geçiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Sharif'e tebrik
İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı
MSB: Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Benzer haberler

Çeşme'de kaplumbağaların kirli suda yaşam mücadelesi görüntülendi

Çeşme'de kaplumbağaların kirli suda yaşam mücadelesi görüntülendi

Pamuk üreticilerine sıcak havalarda sulamayı "akşam yapın" çağrısı

Acıgöllü "kaplumbağa terbiyecisi" cami bahçesindeki 30 kaplumbağayı besliyor

Kızıl gezegen Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu

Kızıl gezegen Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu
Açılıştan kapanışa 2024 Paris Olimpiyatları'nın öne çıkanları

Açılıştan kapanışa 2024 Paris Olimpiyatları'nın öne çıkanları
Emine Erdoğan: Yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor

Emine Erdoğan: Yok edilmeye çalışılan Filistin'in topraklarında umut, yol gösterici olmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet