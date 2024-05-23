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Yaşam

Çay ocağının üzerinde yükselen minare görenleri şaşırtıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yıllar içinde etrafındaki yüksek binaların arasında kalan Kefeli Camisi'nin sonradan inşa edilen ikinci minaresini taşıyan 15 metrekarelik yapıda çay ocağı hizmet veriyor.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Çay ocağının üzerinde yükselen minare görenleri şaşırtıyor

Samsun

İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde 1951'de yapılan Kefeli Camisi zamanla çevresinde yükselen binaların arasında kaldı. Kefeli Cami Yaşatma ve Koruma Derneği, caminin görünür olması için 1988'de yeni bir minare yaptırmaya karar verdi.

Caminin yanına tek katlı 15 metrekarelik yapı üzerinde ikinci minare inşa edildi. Minarenin altındaki yapı derneğe gelir sağlamak için çay ocağı olarak işletilmeye başlandı.

Emekli imam ve Kefeli Cami Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı İsa Çakır, AA muhabirine, derneklerine ait çay ocağının vatandaşlar ve cami cemaati tarafından kullanıldığını söyledi.

Hayırsever merhum Yusuf İzzettin Kefeli tarafından yaptırılan caminin minaresinin zaman içinde çevresindeki binalardan kısa kalması nedeniyle yeni bir minare ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Çakır, "Vatandaşın görebilmesi için ikinci minare o zamanın görevlileri tarafından ihtiyaç kabul edilmiş. Cami biraz iç tarafta kaldığı için minare camiden ayrı yol kenarına yapılmış. Minarenin de altında bir çay ocağımız var. " dedi.

Çakır, minare ve çay ocağının dikkat çektiğine işaret ederek, "Minarenin gölgesinde ağaçların altında vatandaşlar çaylarını içerek namaz vaktini bekliyorlar. Yoldan geçenler de burada dinlenme fırsatı buluyor. Camiden ayrı bir minare pek alışılmış değil, bizim adetlerimizde olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

Çay ocağının işletmeciliğini yapan Barış Pala da minare altında çay ocağının olmasının insanlara ilginç geldiğini ifade etti.

Bu durumun daha çok kente dışardan gelenlerin ilgisini çektiğini aktaran Pala, "Kentte yaşayanlar alışmış. Dışardan gelenlerin ilgilerini çekiyor. Gelip oturuyorlar çaylarını da içiyorlar. Bizim kendi aramızda bir esprimiz vardı o da ortadan kalktı. Boş oturan müşteriye 'minare gölgesi mi burası' derdik. Şimdi o da ortadan kalktı. Doğru minare gölgesinde oturuyor adam." diye konuştu.


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