Euro
8.69
Dolar
7.34
BIST 100
1,121.85
Altın
1,930.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Sinop'ta çapari yöntemiyle avlanan palamutlar, tezgahlarda tanesi 15 liradan satışa sunuldu.

Kenan Türkseven   | 20.08.2020
Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Sinop

Denizlerde çapari ile avcılık yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından Sinop'ta küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, palamut avlamaya devam ediyor.

Balıkçıların çaparilerine takılan, ağırlıkları 350 grama kadar çıkan palamut, tezgahlardaki yerini aldı.

Balıkçı Cumhur Ünlü, AA muhabirine, palamut bolluğunun sezon öncesi kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Çaparilere şu an bol miktarda palamut takıldığını vurgulayan Ünlü, yeni av sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu sezon palamutta bolluk yaşanacak gibi görünüyor. 2005 yılında deniz palamut kaynıyordu. Bu yıl da yine bolluk içinde geçeceğinin işaretleri var. Palamut fiyatları da oldukça uygun. Şu an tanesini 15 liradan satıyoruz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 176 bin 395 oldu
Van ve Osmaniye'de 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Selçuk Üniversitesi öğretim üyesinden Kovid-19'a karşı 'zeytinyağı kullanın' önerisi
Almanya’da Kovid-19 vakalarında artış eğilimi sürüyor
Mısır, ülke dışından gelenlere koronavirüs testi şartı getirdi

Benzer haberler

Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Çapari ile avlanan palamutlar tezgahları süslüyor

Kovid-19'a yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Sinop'ta Balatlar Yapı Topluluğu kazısında hayvan figürlü obje bulundu

Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak

Ladin ormanlarını 65 bin faydalı böcek koruyacak
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı

Karadeniz'de sezonun ilk palamutları avlandı

Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros

Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros