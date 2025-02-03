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Yaşam

Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken açtı.

Oruç Emre Gümüş  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı Fotoğraf: Oruç Emre Gümüş/AA

Çankırı

Kentte son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İlçede genellikle mart ayında açan çiğdemler, sıcak havanın etkisiyle erken açtı.

Halk arasında "baharın müjdecisi" olarak bilinen sarı ve beyaz renkli çiğdemler doğada güzel görüntüler oluşturdu.

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