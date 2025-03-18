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Yaşam

Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

Hakan Firik  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mezarı başında anıldı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Havran Cami-i Kebir'de sabah namazının ardından şehitler için dua edilmesiyle başlayan anma etkinlikleri kapsamında Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı, Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Anma etkinliği dolayısıyla Kocaseyit Camisi'nde mevlit okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyük Zafer'in 110. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için can veren tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Türk milletinin en büyük gururu olan Balıkesir'in evladı Havranlı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında hep beraber dua ettiklerini belirten Akın, "Hakikaten Türk milletinin iradesini, gücünü, büyüklüğünü ve düşman karşısında birliğini beraberliğini simgeleyen bir gün bugün. Bugün ben bütün Türk milletinin bu güzel gününü kutluyorum. Hepimizin hem şehitlerimizin hem gazilerimizin de tekrar önlerinde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'dan Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret için gelen Hülya Dizici de tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirdi.

Şehitlere çok şey borçlu olduklarını anlatan Dizici, "Kelimeler boğazıma diziliyor anlatırken. Kur'an-ı Kerim okumaya geldim Tekirdağ’dan." dedi.

Ortaokul öğrencisi Mehmet Şahin Çok da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Zaferi'nde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Etkinliklere, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.

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