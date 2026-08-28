ABD'li siyasetçiden Trump yönetimine İsrail'e silah ambargosu uygulanması çağrısı

Tlaib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin soykırıma finansal destek vermeyi sonlandırması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımın bitmediğinin altını çizen Tlaib, "İsrail'in apartheid rejimi, üzerinde 'Made in the USA' yazan bombalar kullanarak Filistin halkına yönelik etnik temizlik uyguluyor." ifadesini kullandı.

Tlaib, bu durumu "vicdan dışı" olarak nitelendirerek, ABD hükümetine İsrail'e silah ambargosu uygulama çağrısında bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 438'e, yaralı sayısı ise 174 bin 447'ye ulaştı.​​​​​​​