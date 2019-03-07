Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu
İstanbul'da yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.
İstanbul
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu.
İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.