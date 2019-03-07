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Yaşam

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

İstanbul'da yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Cami'de ilk ezan okundu.

Selami Küçükoğlu   | 07.03.2019
Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

İstanbul

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan, sabah namazında okundu. Vatandaşlar sabah namazına yoğun ilgi gösterdi.

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu.

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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