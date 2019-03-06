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Yaşam

Camilerde 'üç aylar' heyecanı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere camiler, recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylara hazırlandı.

Cihan Demirci   | 06.03.2019
Camilerde 'üç aylar' heyecanı

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere camiler, recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylara hazırlandı.

Hazırlık kapsamında Selimiye Camisi'nin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Bahçe ve şadırvan etrafındaki düzenlemesi yapılan camide, müezzinler de rahmet ve bereket mevsimi üç aylar için son hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam aleminde üç aylar heyecanının başladığını söyledi.

Osmanlı mimarisi, ecdat yadigarı Selimiye Camisi olmak üzere tüm camilerin üç aylara hazır olduğunu belirten Okuş, "Üç aylar iklimindeyiz. Yarın akşam Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Üç aylar denilince akla recep, şaban ve ramazan geliyor. Bu vesileyle üç aylar ikliminde kandiller geçidinde bulunmaktayız. Regaip, miraç, berat kandilleri ve son olarak da Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Dolayısıyla müminlerin camilerde buluştuğu, kaynaştığı, manevi atmosferi birlikte yaşadıkları zaman dilimleri bu zamanlar. Peygamber efendimiz üç aylar yaklaştığında, 'Allahım, recep ve şaban ayını hakkımızda mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua ediyordu." şeklinde konuştu.

Selimiye Camisi'nin üç aylar boyunca yoğun olacağını aktaran Okuş, camiyi üç aylar iklimine hazırladıklarını kaydetti.

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