Caminin sevimli misafirleri

Kırklareli'nde bir camide doğuran kedi ile 4 yavrusuna vatandaşlar bakıyor. Cami cemaati ile müezzin Necmettin Ötün tarafından beslenen yavru kedilerin, bazen namaz kılan vatandaşların arasında gezinerek oyunlar oynaması dikkati çekiyor.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde doğuran kedi ve 4 yavrusuna cami cemaati bakıyor. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

KIRKLARELİ - ÖZGÜN TİRAN

Kırklareli'nde, bir camide doğuran kedi ile 4 yavrusuna cami cemaati bakıyor.

Hızırbey Cami bahçesine, müezzin Necmettin Ötün ve camiye gelenlerin ilgisi nedeniyle alışan "Ayşecik" adlı kedi, adeta caminin maskotu haline geldi.

Hamileliği döneminde bir ara kaybolan ve cami cemaatinin de merak ettiği "Ayşecik" müezzin Necmettin Ötün tarafından minberin altında 4 yavrusuyla bulundu. Müezzin Ötün'ün, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'tan izin almasıyla kedilere camide bakılmaya başlandı.

Cami içinde oyunlar oynayan, namaz kılanların etrafında dolaşan sevimli yavrular herkesin bir anda ilgi odağı oldu.

"Kedilerimize camide hürmet gösteriyoruz"

Cami Müezzini Necmettin Ötün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce caminin dışında cemaat tarafından beslenen ve "Ayşecik" adı verilen kedinin yaklaşık 10 gün önce cami içerisinde yavruladığını söyledi.

Kedi yavrularını cami içerisinde gördüklerinde vatandaşların çok şaşırdığını belirten Ötün, cemaatin desteği ile anne ve yavrularını beslediklerini ifade etti.

Her canlıya karşı saygılı ve merhametli olunması gerektiğini dile getiren Ötün, namaz kılarken yavru kedilerin cemaatin arasında gezinerek sevimli hareketler yaptıklarını anlattı.

Bu durumdan herkesin mutlu olduğunu vurgulayan Ötün, şöyle konuştu:

"Ayşecik daha önceden cami bahçesinde gezerdi. Caminin camında küçük bir delik vardı o deliği büyüterek girdiği cami içerisinde minberin altında kendisine bir yer bulmuş. Orada da yavrulamış. Biz onu sonradan fark ettik. 'Cemaat nasıl karşılar, ne gibi tepki verir' diye düşündük hep. Minberin altından alıp bir kutu içerisine koyduk ve dışarıda güzel bir yer yaptık. Bir gün sonra tekrardan üst kata çıkan merdivenin altına yavrularını getirdi ve büyüttü. Allah razı olsun İl Müftümüz Hüseyin Demirtaş da bize çok büyük destek oldu ve 'merhametli olun' dedi.

Cemaatimizde memnun, hiçbir sıkıntımız yok. Peygamber Efendimizin de bir kedisi vardı 'Müezza' isminde. Biz de bu kedilere burada hürmet gösteriyor, merhametli oluyoruz, doyuruyoruz, içiriyoruz. Cemaatimiz de bu kedilere sahip çıkıyor. İlk defa böyle bir şey oldu hayretler içerisinde kaldık ama hoşumuza gidiyor. Namaz kılarken ayaklarımıza dolanıyor, secde yaparken gelip ellerimizi yalıyor, güzel bir duygu."