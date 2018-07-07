Yüzü ve elleri yanan Suriyeli Musa tedavi olmayı bekliyor

Azez'de kaldığı çadırda çıkan yangında elleri ve yüzünün büyük bölümü yanan ve bu yüzden yemek yiyemeyen, konuşamayan ve duyamayan 6 yaşındaki Musa, tedavi olmayı bekliyor.

AZEZ/İDLİB - Ömer Koparan,Burak Karacaoğlu

Suriyeli Musa ve ailesi, yaklaşık 15 ay önce Suriye'nin Rakka ilinden terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sığındı.

Ailesiyle bölgeye yerleştikten kısa süre sonra Musa'nın kaldığı çadırda yangın çıktı. Yangında Musa'nın elleri ve yüzünün büyük bölümü yandı, vücudunda da kalıcı yaralar oluştu.

Ailesi, maddi imkansızlıklar ve bölgedeki hastanelerin yetersiz kalması yüzünden Musa'yı tedavi ettiremedi.

"Musa'nın hayatını zor kurtardık"

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Musa'nın babası Ebu Fehid, oğlunun tedavisi için uzanacak yardım eli bekliyor.

Ebu Fehid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musa'nın yangından sonra sıvıyla beslenmek zorunda kaldığını ve katı yiyecek tüketemediğini söyledi.

Çadırlarındaki yangının neden çıktığını bilmediğini ifade eden Ebu Fehid, "Musa'nın hayatını zor kurtardık. O günden bu yana düzgün nefes alamıyor. Sürekli kontrol ve bakım gerekiyor. Yemek yiyemiyor. Sürekli acı çekiyor." dedi.

Ebu Fehid, Suriye'de tedavi için gitmedikleri hastane kalmadığını ancak çözüm bulunamadığını dile getirerek, Türkiye'den oğlunun sağlığına kavuşması için yardım beklediklerini kaydetti.

"Acil ameliyat olması gerekiyor"

Musa'nın durumunu yakından takip eden Yeryüzü Doktorları derneğinin gönüllü çalışanlarından Suriyeli dahiliye doktoru Halil Ayyat da Musa'nın 3. derece yanığa maruz kaldığını ve vücudunun birçok yerinde yanıklar oluştuğunu söyledi.

Doktor Ayyat, "Musa yemek yemekte zorluklar yaşıyor. Sulu ürünlerle beslenebilir. Duyamıyor. Karın ve kasık bölgelerinde şiddetli yanıklar mevcut. Musa'nın duyu organlarında sorun var. Nefes alıp vermekte sıkıntı yaşıyor. İlk önce bu sıkıntıyı gidermek için acil ameliyat olması gerekiyor." şeklinde konuştu.