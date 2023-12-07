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Yaşam

Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıtıyor

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

Davut Genç  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Çam Dağı renk cümbüşüyle doğanın güzelliğini yansıtıyor Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Yaprakları sarı, yeşil, kahverengi ve kızıl renge bürünen kestane, çam ve gürgen ağaçları, Çam Dağı'na ayrı güzellik katıyor.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı, bölgeden geçenlere sonbahar renkleri arasında yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Çam Dağı civarındaki Kestanepınarı, Şerbetpınarı, Kirazlı, Açmabaşı ve Çakmaklı mahalleleri üzerinde sis de etkili oldu.

Dağın eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Çam Dağı'ndaki renk cümbüşü ve sis manzarası, dronla da görüntülendi.

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