Dolar
18.64
Euro
19.70
Altın
1,792.36
ETH/USDT
1,287.80
BTC/USDT
17,237.00
BIST 100
4,992.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Çakallarla Dans 6" filmini, ilk 3 günde 196 bin kişi izledi

Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği "Çakallarla Dans 6" filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonu, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak 196 bin 658 kişi tarafından izlendi.

Hilal Uştuk   | 05.12.2022
"Çakallarla Dans 6" filmini, ilk 3 günde 196 bin kişi izledi

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, gişedeki başarıdan memnuniyetini aktararak, "Hem biz hem sinemacılar hafta sonu yaşanan kapalı gişe salonları çok özlemiştik. Ne mutlu bize ki ekonomik kriz ortamında bile seyircilerimiz Çakallarla Dans 6 için salonları doldurdu. Herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını Sugarworkz ile TAFF'ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nurettin Sönmez, Ebru Cündübeyoğlu yer alıyor. Çakallarla Dans serisinin altıncı filminde, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Film vizyona girdiği hafta sonu, sezonun en iyi gişe açılış rakamına ulaşırken, "Bergen" filminden sonra yılın en iyi açılışını yapan yerli film oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor
Depremde dış cephesi zarar gören Düzce Adliyesindeki tadilat bitti
İletişim Başkanı Altun: Kadının medyadaki gücü ne kadar artarsa daha adil toplumsal düzene ulaşma imkanı o kadar artar
İletişim Başkanı Altun: Türk kahvesi, dünyanın dört bir yanında dostlukları pekiştirmeye devam ediyor
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu başladı

Benzer haberler

"Çakallarla Dans 6" filmini, ilk 3 günde 196 bin kişi izledi

"Çakallarla Dans 6" filmini, ilk 3 günde 196 bin kişi izledi

Engelli gurbetçi müzisyenin hikayesi Türk yönetmenle beyaz perdeye aktarılacak

"7. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor

Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor
"Çakallarla Dans 6" filmi bugün vizyona giriyor

"Çakallarla Dans 6" filmi bugün vizyona giriyor
"Yunus Çocuk" filmi izleyiciyle buluştu

"Yunus Çocuk" filmi izleyiciyle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet