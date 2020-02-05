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Yaşam

Buz tutan Porsuk Çayı'nda 'kurtarma' tatbikatı

Eskişehir'de, AFAD tarafından, akarsu, göl ve barajlarda oluşan buzun üzerinde yürümenin güvenli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak ve buz kazalarının önlenmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Selçuk Kızıldağ   | 05.02.2020
Buz tutan Porsuk Çayı'nda 'kurtarma' tatbikatı

Eskişehir

Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, akarsu, göl ve barajlarda oluşan buzun üzerinde yürümenin güvenli olmadığı konusunda farkındalık oluşturmak ve buz kazalarının önlenmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

İldeki arama ve kurtarma faaliyetlerinde görevli, kamu ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki ekiplerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerinin artırılması, birbirleriyle koordineli çalışmasının sağlanması için, buz tutan Porsuk Çayı'nda düzenlenen tatbikata 68 kişi katıldı.

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükayı Arama ve Kurtarma Derneği, AKUT Arama ve Kurtarma Derneği, Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) ekipleri zorlu koşulları aşmak için ter döktü.

AFAD yetkilileri, ekiplerin farklı kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak yerine getirdikleri tatbikatın, buz üzerine çıkmanın güvenli olmadığına ilişkin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bu konuda özellikle ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukları uyarması, kaza yaşanması durumunda ise hızlı şekilde ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi.


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