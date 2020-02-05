Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
122,362.90
Altın
1,554.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılıyor İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtlıyor
logo
Yaşam

Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor

Elazığ'daki depremin ardından bir binanın enkazından çıkarılarak itfaiye ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen kedi "Toros", Büyükşehir Belediyesinde yaşamını sürdürüyor.

Hatice Özdemir Tosun   | 05.02.2020
Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor

Antalya

Burnu ile kuyruğunda kırıklar bulunan ve tedavisi yapılan kedi için kulübe de hazırlandı. Kedi "Toros", Antalya Büyükşehir Belediyesinin koridorlarında dolaşıyor. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede yaptığı açıklamada, Toros'un sağlığıyla ilgili sosyal medyadan çok sık sorular geldiğini söyledi.

Kedinin bakımının yapıldığını belirten Böcek, "Depremde enkaz altından çıkan Toros'u Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendik, burada herkes de çok sevdi. Tedavileri devam ediyor, herhangi bir problem yok. Burada yaşayacak." dedi.

Böcek, Toros'un adına açılan sosyal medya hesabından da kediyle ilgili bilgilendirme yapılacağını ifade etti.

Bir gazetecinin "Toros'u, CHP Genel Merkezi'ndeki 'Şero' adlı kediyle bir araya getirmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Böcek, "Olabilir." yanıtını verdi.

Sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi

Böcek, belediyeye ait 80 dönümlük arazide sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi kuracaklarını da belirterek, "Gerekli talimatları verdik, çalışmalar 15 güne kadar tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Hayvanseverler ile veterinerlerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini bildiren Böcek, belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda

Benzer haberler

Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor

Enkaz altından çıkarılan kedi 'Toros'a belediyede bakılıyor

Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 92 milyon liraya yaklaştı

Enkazda bulunan tek hatıra babaya teslim edildi

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz

MEB'den depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi için kılavuz
Bakan Kurum: Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık

Bakan Kurum: Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık