Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.
Bursa
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanların kaydettiği yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntülerde, ormanda gezen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.