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Yaşam

Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bursa'da, doğada dolaşan geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar fotokapanla kaydedildi.

Büşra Nur Yılmaz  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Bursa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bursa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, ormanlık alanlara kurulan fotokapanların kaydettiği yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, ormanda gezen geyikler, yaban domuzları, tilki ve ayılar yer aldı.

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