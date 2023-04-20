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Yaşam

Burdur'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Burdur'da dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara çok sayıda yabani hayvan takıldı.

Yalçın Çelen  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Burdur'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Burdur

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatın takibi ve kaçak avcılıkla mücadele için bazı bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlara Aralık 2022-Nisan 2023 döneminde yansıyan görüntüler, müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kayıtlarda vaşak, kurt, yaban domuzu ve tavşanlar yer alıyor.

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