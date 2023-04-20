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Yaşam

İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı

Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı.

İbrahim Halil Aktürk  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - AA

İstanbul

Fatih’teki Hırka-i Şerif Camisi'nde bulunan kutsal emanet, arife günü son kez halkla buluştu. İkindi namazının ardından Hırka-i Şerif'i görmek için sıraya girenler tek tek içeriye alındı.

Salavat getiren bazı ziyaretçiler Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.

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