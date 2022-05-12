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Yaşam

Bulgaristanlı hemşire Van'da fedakarca görev yapıyor

Evlenip Türkiye'ye yerleşen ve 5 yıl önce Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Bulgaristanlı hemşire Elvan Kılıç, mesai arkadaşı doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarıyla özverili bir şekilde görev yapıyor.

Emre Ilıkan   | 12.05.2022
Bulgaristanlı hemşire Van'da fedakarca görev yapıyor

Van

Bulgaristan'da yaşayan ve Stara Zagora Trakiyski Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan Elvan, 2001 yılında bilgisayar programcısı Ahmet Kılıç'la evlenerek İzmir'e yerleşti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan diploma denkliği alan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Kılıç, 5 yıl önce girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda başarılı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandı.

Eşiyle Van'a gelerek ülkesinden kilometrelerce uzakta hastaların sağlığına kavuşması için fedakarca mücadele eden Kılıç, farklı şivesi ve sıcakkanlılığıyla görev yaptığı servislerde hastaların ilgisini çekiyor.

Kılıç, AA muhabirine, hayalini kurduğu "beyaz önlüğü" Türkiye'de giyme şansı yakaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin ileri seviyede olduğunu belirten Kılıç, "Hastanemizin çok fazla imkanları var. Batı'da böyle düzenli, donanımlı hastaneler yok. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil. Tam donanımlı ameliyathanelerimiz, alanında uzman doktorlarımız var." dedi.

"Hastalar hemen nereli olduğumu soruyor"

Eşiyle tanıştıktan sonra İzmir'e yerleşmeye karar verdiğini anlatan Kılıç, "İlk başlarda adaptasyon süreci yaşadım ama alıştım. 2001 yılında evlendim. Diploma denkliği aldıktan sonra Türkiye'de çalışmaya başladım. İzmir'de 15 yıl özel hastanede çalıştım. Daha sonra Van'a atandım. Van'ı çok seviyorum. Hastalar benimle konuşunca hemen nereli olduğumu soruyorlar. Konuşmamdan yabancı olduğumu anlıyorlar. Bulgaristan'dan geldiğimi duyunca şaşırıyorlar. Güzel tepkiler alıyorum. Bulgaristan'dan Van'a nasıl geldiğimi soran hastalar oluyor. Güzel keyifli sohbetlerimiz oluyor. Bulgaristan'da akrabalarım, kız kardeşim yaşıyor. Her yıl Bulgaristan'a akrabalarımı ziyaret etmeye gidiyorum. Hemşirelik mesleğini yaptığım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs sürecinde de hastanede yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Kılıç, uzun süre sevdiklerinden uzak kalarak hastaların sağlığına kavuşması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Sürekli koruyucu ekipmanlarla çalıştıklarını, çok zor anlar yaşadıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Salgınından önce çocuklarım ve eşim Bulgaristan'a gitmişti. Onlarla bir süre görüşemedik, ayrı yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte hastane yönetiminin çok desteğini aldık. Yoğun çalışma sürecinde hep yanımızda oldular. Kovid-19 salgınından korunmak için kurallara riayet ettik. 2 yıl boyunca koruyucu ekipmanlarla çalıştık, maske taktık, ellerimizi sürekli yıkadık. Bu süreçte hem hastaları tedavi ettik hem de kendimizi korumaya çalıştık. Her şeyden önemlisi anne ve bebeklerin sağlıklı olmaları ve doğumların sorunsuz sonlandırılmasıydı. Doğum sırasında annelere destek olduk ve onların en mutlu anlarına da tanıklık ettik."

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