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Yaşam

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Bolu Dağı, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Mehmet Emin Gürbüz   | 14.10.2021
Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Zafer Göder - Anadolu Ajansı

Bolu

Bölgede sonbahar renkleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu güzergahını kullanan sürücülere görsel şölen eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Yolda çam ağaçları ile iç içe bulunan çınar, gürgen ve kestane ağaçlarının yoğunluğuyla oluşan sarı, kahverengi ve yeşil tonları iç içe görülebiliyor.

Bolu Dağı'nda sonbaharın renkleri, drone ile görüntülendi.



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