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Yaşam

Bolu Dağı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 4 gün aralıklarla yağan kar, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ömer Ürer   | 13.04.2021
Bolu Dağı'nda kar güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Düzce

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor.

Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde güzel manzara oluştu.

Güneşle birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, drone ile görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle don uyarısında bulundu.

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