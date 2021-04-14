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Yaşam, Ramazan 2021

Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Vakıf, 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının, başkent Encemine ve Abeşe bölgelerinde yaşayan torunlarına, Türk milletinin emanetlerini teslim etti.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 14.04.2021
Türkiye Diyanet Vakfı, Çad'da Osmanlı torunlarına ramazan yardımı ulaştırdı

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Çad'da yaşayan Osmanlı torunlarına, Türkiye'den hayırseverlerin gönderdiği ramazan yardımlarını ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 75 ülke, 208 bölgede yardım çalışması yürüten vakıf, Çad'da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Ramazan Programı Çad Sorumlusu Osman Türk, salgın koşullarına rağmen yurt dışında büyük bir özveriyle ramazan yardım faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa vakıf olarak yardımına koşmaya gayret ettiklerini bildiren Türk, "Çad'da yürüttüğümüz yardım çalışmaları kapsamında, ecdadımız Osmanlının torunlarına, öz kardeşlerimize de yardım ulaştırmak nasip oldu. 1850'lili yıllarda Çad'a gelen Osmanlı subaylarının Encemine ve Abeşe bölgelerinde yerleşik hayat süren torunlarına ulaştık. Bölgede toplam 120 aile yaşıyor. Abeşe Türk Bahçesi olarak bilinen bölgede, Çadlı veya Afrikalı Türkler olarak bilinen Türkay ailesine Türkiye'den hayırseverlerimizin gönderdiği bayramlık, gıda kolisi, Kuran-ı Kerim gibi hediyeleri taktim ettik." ifadelerini kullandı.

Çad genelinde 1500 gıda kolisi, 500 Kuran-ı Kerim ve 1500 bayramlık dağıtımı gerçekleştirdiklerini aktaran Türk, Osmanlı torunlarının yaşadığı bölgede su kuyusu, mescid ve Osmanlı subayları için anıt mezar proje çalışması da yaptıklarını anlattı.

Çadlı Türklerin bağlı olduğu derneğin başkanı Muhammed Emin Türkay da ulaştırılan hediyelerin kendilerini çok duygulandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk halkı vefa örneği gösterdi. Binlerce kilometre uzaktan bize ulaştınız ve hediyeler taktim ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bu davranış ne kadar vefakar bir millet olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. En büyük isteğimiz ata topraklarını görmek. İnşallah bir gün kısmet olur ve Türkiye'yi ziyaret eder, oradaki kardeşlerimizle kucaklaşırız. Gönderdikleri hediyelerden dolayı Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Diyanet Vakfına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız ve ilelebet var olursunuz."

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