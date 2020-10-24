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Yaşam

Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında balon balığı avlandı.

Ali Ballı   | 24.10.2020
Bodrum'da zıpkınla bir metrelik balon balığı avlandı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçı tarafından zıpkınla bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında balon balığı avlandı.

Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan avukat Göray Karadut, teknesiyle Çavuş Adası mevkisine açıldı.

Denizde yaklaşık 18 metre derinliğe dalan Karadut, dipte balon balığıyla karşılaştı.

Zıpkınla balığı avlayan avukat, bir metre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığındaki balığı tekneye taşıdı.

Zehirli olduğu bilinen balık, büyüklüğüyle ilgi çekti.

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