Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,856.30
BTC/USDT
68,820.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Servet Taşdemir  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Van Gölü sahilinde bir araya gelen dernek üyeleri, Geçitbaşı ile Kokarsu köyleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri'nin bulunduğu bölgeye kadar 20 kilometre pedal çevirdi.

Derneğin Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin çok sayıda tarihi yapıya ve doğal zenginliğe ev sahipliği yaptığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buradaki güzellikleri hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmak istiyoruz. Güzeldere Menderesleri'ne bisiklet turu düzenledik. Etkinliğimizi 10 üyemizle kuş cıvıltıları, yeşillikler ve çiçekler arasında tamamladık. Bölgedeki güzelliklere dikkati çekmek, turizme katkı sunmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde zirveyi Bafra ve Samsun pideleri paylaştı
SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
Ağrı'da dolu ve sağanak, Kars'ta ise sağanak etkili oldu
Konya için kuvvetli sağanak uyarısı
Türkiye, Via Carpathia Otoyol Projesi'nde işbirliğine hazır

Benzer haberler

Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Bitlis'te doğaseverler 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Gazze için İstanbul'da pedal çevirdi

Bitlisli öğrenciler tiyatro yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi

Van'da akademisyen ve öğrenciler İsrail'in saldırılarını protesto etmek için pedal çevirdi
Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Hakkari'de mayısın ortasında kayak yarışması düzenlendi

Hakkari'de mayısın ortasında kayak yarışması düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet