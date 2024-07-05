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Yaşam

Bisikletle hacca giden Qamuran Hirda Üsküp'e döndü

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp'ten hac için Mekke'ye bisikletiyle giden 57 yaşındaki Qamuran Hirda ülkesine geldi.

Abdulbesar Ademi, Dzihat Aliju  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
Bisikletle hacca giden Qamuran Hirda Üsküp'e döndü Fotoğraf: Abdulbesar Ademi/AA

Üsküp

Bosna Hersek’ten arkadaşı Adem Aljic ile "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri bu yolculukta Kuzey Makedonya’dan yola çıkan Hirda, Mekke'ye ulaşmak için 42 gün pedal çevirdi.

Üsküp’e hava yoluyla dönen Hirda, Uluslararası Üsküp Havalimanı'nda ailesi ve Üsküp Ekoloji ve Dağcılık Derneği üyeleri tarafından karşılandı.

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hirda, yolculuğunu zorlu ama şu ana kadar yaptığı "en iyi ve en tatlı" yolculuk olarak nitelendirdi.

Hirda, yolculuğunun Balkanlar ve Türkiye’deki bölümünün dağlar, Ürdün’ün başkenti Amman’dan Mekke’ye olan kısmının ise sıcaklık ve kuraklık nedeniyle zorlu geçtiğini söyledi.

Zorluklara rağmen Mekke’ye olan yolculuğun kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getiren Hirda, "Nerede durduysam, nereye gittiysem çok saygı ve gurur duydum. Bunu hiçbir zaman unutamam. Yolculuğum boyunca insanların ne kadar minnettar olduğunu, ne kadar insancıl olduğunu ve yardımsever olduğunu gördüm." dedi.

Hirda, memleketinden uzun süre uzakta olması nedeniyle bisikleti yerine hava yoluyla dönmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

Hirda ve Aljic, Üsküp’ten başladıkları yolculuk kapsamında Bulgaristan’a oradan da Türkiye’ye pedal çevirdi. Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye’den uçakla Amman’a geçen bisikletli hacı adayları, buradan da Mekke’ye bisikletleriyle devam etti.

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