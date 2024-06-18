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Yaşam

Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı

Bingöl'ün Genç ilçesinde itfaiye ekipleri yıkılan leylek yuvasını onararak, yere düşen leylek yavrularını yuvaya bıraktı.

Rıdvan Korkulutaş  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Bingöl'de itfaiye ekibi yıkılan leylek yuvasını onardı Fotoğraf: Genç Belediyesi

Bingöl

İlçeye bağlı Yoldaşan Mahallesi'ndeki elektrik direğinde bulunan leylek yuvası rüzgar sonucu yıkıldı.

Yuvadaki leylek yavruları da uçamadığı için yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yuvadan düşen yavrulara müdahalede bulunarak, su verdi.

Ekipler, aynı elektrik direğine yuvayı yeniden yaptı. Leylek yavruları, ekipler tarafından yuvalarına taşındı.

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