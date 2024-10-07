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Yaşam

Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Metin Dere  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi Fotoğraf: Metin Dere - AA

Bingöl

Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yedisu-Erzincan kara yolunun Ziyaret mevkisinde kayalık yamaçlarda görüntülenen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

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