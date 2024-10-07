Bingöl'de dağ keçileri görüntülendi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.
Bingöl
Doğal güzelliklere sahip bölge, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Yedisu-Erzincan kara yolunun Ziyaret mevkisinde kayalık yamaçlarda görüntülenen dağ keçileri, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.