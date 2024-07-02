Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı.
Bingöl
Doğada bitkin haldeki atmaca yavrusunu gören bir vatandaş durumu, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.
Atmaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.