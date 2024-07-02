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Yaşam

Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı.

Rıdvan Korkulutaş  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca yavrusu tedavi altına alındı Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Doğada bitkin haldeki atmaca yavrusunu gören bir vatandaş durumu, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Atmaca yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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