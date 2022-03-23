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Yaşam

Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bülent Temiz   | 23.03.2022
Bingöl Karlıova'da kar evlerin boyuna ulaştı

Bingöl

Karlıova ilçesinde 2 haftadan bu yana süren yağışla kar kalınlığı iki metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği ilçede, ekipler kar kalınlığının iş makinelerini geçmesi sonucu yol açma çalışmasını güçlükle gerçekleştiriyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan bazı evler de kara gömüldü.

Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kar kalınlığının iki metreyi bulduğunu belirterek, "Bazı evler kardan kayboldu, kepçeler bile açamıyor. 30 yıldır böyle bir kar görmedik, eskiye döndük ve 80'li yılları yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var, çünkü açtığımız yollar ertesi gün tekrar kapanıyor. Şu an ilçe merkezinde kar kalınlığı iki metre, bazı bölgelerde üç metreyi bile geçiyor. İş makinelerimizi dört saatte 500 metre bile ilerleyemiyor. Mart ayı bitmek üzere, biz halen karla mücadele ediyoruz." dedi.

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