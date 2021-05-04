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Yaşam

Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, illerin kesişme noktasında yer alan 1150 rakımlı tepedeki yangın gözetleme kulesinde görevli Kenan Bakır'a en büyük desteği 24 saat kulede birlikte kaldığı eşi ve 9 yaşındaki kızı veriyor.

İzzet Mazı   | 04.05.2021
Beş ilin ormanlarına ailecek göz kulak oluyorlar Fotoğraf: İzzet Mazı/AA

Gaziantep

Gaziantep'te, illerin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde kesintisiz ormanı gözetleyen 38 yaşındaki Kenan Bakır'ın en büyük yardımcısı eşi ve 9 yaşındaki kızı oluyor.

Orman yangını riski açısından 1. derecede hassas konumda yer alan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nurdağı İşletme Şefliğinde görevli Bakır, eşi Meryem ve kızı Zeynep ile yılın 6 ayı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde kalıyor.

Yaklaşık 10 yıldır bu görevi sürdüren Bakır ve ailesi, bulunduğu konum itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'in görüş mesafesine giren bölümlerindeki ormanları gözetliyor.

Bakır çifti, en küçük bir duman fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan ekipler de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere hemen harekete geçiyor.

Ellerinde dürbünle günü geride bırakan Bakır çifti, ramazanda da iftarlarını kulede yapıyor.

Sadece haftalık izinlerinde ilçeye giden Kenan Bakır, AA muhabirine, doğayla iç içe olmayı sevdiğini ve bu nedenle ormancılık mesleğini seçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 yangın gözetleme kulesinden birinde görev yaptığını anlatan Bakır, eşiyle günün büyük bölümünü sahayı gözetleyerek geçirdiklerini söyledi.

"Görevimiz kutsal"

Bakır, duman gördüklerinde zaman kaybetmeden bölgeye en yakın ekibi yönlendirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ailecek 10 yıldır buradayız. Görüş açısı geniş bir kuleye sahibiz. Yaklaşık 32 bin hektar alanı gözetlemekteyiz. Buradan Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'in dağlarını görebiliyoruz. Bizim kuleci olarak görevimiz duman avcılığı. Yorulduğum zaman eşim devreye giriyor, o devam ediyor. Onun dışında normal faaliyetlerimiz de oluyor. Yeme, içme, uyuma gibi. Görevimiz kutsal, onun farkındayız.

Türkiye yangınlara müdahalede dünya çapında iyi bir konuma geldi. Biz de bunun için gereken özverili çalışmamızı sürdürüyoruz. Buradaki amacımız en kısa sürede yangını görebilmek, gördüğümüz yangını yetkili amirimize bildirip araçlarımızı çıkararak kısa sürede ilk müdahaleyi yapmak."

Bakır, ramazanın da görev yaptıkları kulede farklı bir atmosferde geçtiğini anlatarak, "Kulağımız ezanda beklemekteyiz. 10 yıllık kulecilik hayatımda bugüne kadar çok başarılı şekilde görevimizi yürütmeye çalıştık. Tabii ki bu başarının arkasında eşim ve çocuğum var." dedi.

Meryem Bakır da günlerinin büyük kısmını gözetleme yaparak ve kızlarıyla ilgilenerek geçirdiklerini söyledi.

Ailecek kulede doğayla iç içe yaşadıklarını anlatan Bakır, "Ramazanda da görevimize devam ediyoruz. Kulağımız ezanda gözümüz ormanda." ifadesini kullandı.

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