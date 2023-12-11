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Yaşam

Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yiyecek arayan kurt sürüsü havadan dron ile görüntülendi.

Beşir Kelleci  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Bayburt'ta yiyecek arayan kurt sürüsü dron ile görüntülendi

Bayburt

İlçe kırsalında doğa gezisine çıkan dron pilotu Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğindeki Aydıntepe Ovası'nda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan sürünün görüntülerini dron ile kaydetti.

Havadan dron sesinin geldiği yöne doğru bakan kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alana giderek gözden kayboldu.

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