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Yaşam

Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik' büyüledi

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımında denizin üzerine düşen kızıl parıltı büyüleyici manzara oluşturdu.

Ömer Ürer   | 04.06.2020
Batı Karadeniz'de 'kızıl güzellik' büyüledi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Yaklaşık 2,5 ay boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların kısıtlandığı bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Akçakoca, 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle yeniden yerli turistlerin gözdesi haline geldi.

Özellikle gün batımı yansımasıyla denizde oluşan kızıllık, bölgeye gelenleri büyüledi.

Gün batımı saatlerine yakın limana gelenler, doğanın oluşturduğu seyrine doyumsuz manzarayı yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek değerlendirdi.

Denize açılan balıkçıların da akşam saatlerine yakın limana dönüşü, büyüleyici manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

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