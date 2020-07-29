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Yaşam

Başkentte bisikletlerini alan çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni tip koronavirüs sürecinde Çankaya Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal gruplarına destek olan 1001 üyesi, ilkokul öğrencilerine Kurban Bayramı öncesinde bisiklet ve top hediye etti.

Sertaç Bulur   | 29.07.2020
Başkentte bisikletlerini alan çocuklar bayram sevincini erken yaşadı

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Çankaya Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal gruplarına destek olan 1001 üyesi, ilkokul öğrencilerine bisiklet ve top armağan edildi.

Çankaya ilçesindeki Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mete Buhara, çocukların ve ailelerinin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı.

Buhara, çocuklara bisikletlerini gerekli tedbirleri aldıktan sonra kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Törende söz alan öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Kaymakam Buhara ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör'den hediye bisikletlerini alan öğrenciler, sevinçlerini okul bahçesinde gezerek yaşadı.

Etkinliğin ileriki günlerde de devam edeceği öğrenildi.


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