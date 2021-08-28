Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,219.50
BTC/USDT
48,559.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Başkentin doğu girişi olan ve 40'tan fazla ilin geçiş güzergahında bulunan Samsun yolundaki Gökçeyurt Mahallesi'nde lavanta bahçeleri kuruldu.

Ömer Olcay   | 28.08.2021
Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Ankara

Mamak Belediyesince kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak amacıyla kurulan Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) tarafından Gökçeyurt Mahallesi'ndeki 23 dönümlük arazi üzerine 19 bin lavanta fidesi dikildi.

Hayata geçirilen bahçede, kolonya, sabun, yağ, içecek ve hediyelik eşyalar üretilirken, doğu bölgesinden Ankara'ya giriş yapan yolcuları da lavanta kokuları karşılıyor.

Bahçede, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere yönelik bir konsepte de yer verilirken, MAKKOP bünyesinde çalışan kadınlar, ürünlerin satışından elde edilen gelirlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bahçede, ziyaretçiler için kafeterya hizmeti de sunuluyor.

"İlçeyi lavanta merkezi haline getireceğiz"

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl lavanta bahçesini oluşturmaya başladıklarını belirterek, MAKKOP bünyesindeki kadınların yoğun çalışmalarıyla lavantaların kısa sürede boy alarak büyüdüğünü söyledi.

Bahçede, evlenecek çiftlerin ücretsiz olarak dış çekim yapmaları için özel bir alan oluşturduklarını da ifade eden Düğmeci, "İşitme engelli kardeşlerimizin (Mamak) sembollerinden birisi de pis kokudur. Onlar yüzlerini ekşiterek ifade ediyor. Artık Mamak'ta pis koku değil lavanta kokuları olacak. Mamak bu kokularla anılacak. İnşallah o işitme engellilerimizin görsel kelimesini de değiştireceğiz." diye konuştu.

Mamak'ın pis kokuların yerine lavanta kokusuyla anılması için ilçe genelinde lavanta dikimini yaygınlaştırdıklarına dikkati çeken Düğmeci, ilçeyi lavanta merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Ankara'nın bir zamanlar katı atık depolama alanının yalnızca Mamak'ta bulunduğunu anımsatan Düğmeci, şunları kaydetti:

"Eskiden çok vahşi bir depolama yapılan, kokuları dışarıya saçılan bir çöplük alanı varmış. Daha sonraki dönemde burası kontrol altına alındı. Şu anda kontrollü bir şekilde oradan çöp ayrıştırılarak alınıyor. Burası eskiden Ankara'nın tek çöplüğüydü. Artık çöp kelimesini Mamak'ta duymayacağız. Ankara'ya girişle beraber Samsun yolu hattından gelen 40'tan fazla şehrimizin burası giriş merkezidir. Girişten itibaren başka şehirlerden gelen hemşerilerimizi önce lavanta görselleri ve kokularıyla karşılayacağız. Onları, bahçemize öncelikle zamanları var ise davet edeceğiz. Bununla ilgili girişten itibaren yön tabelaları ile onlara yardımcı olacağız. Lavanta güzel konunun sembollerinden birisidir. Mamak girişinden çıkışına, merkezine, kültür merkezlerine yani nereye giderseniz gidin sizleri lavanta kokuları karşılayacak."

​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde arttı, 65 ilde azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Trabzon'da yayladaki vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulandı
Annesini de aynı hastalıktan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde Kovid-19'u hafif atlattı

Benzer haberler

Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Ankaralı çiftçi baba yadigarı 70 yıllık traktörüne gözü gibi bakıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı
Yurttan dolunay manzaraları

Yurttan dolunay manzaraları