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Yaşam

Balıkesir'deki Ulus Dağı'nın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerinde kar etkili oldu.

Murat Seyman   | 04.02.2023
Balıkesir'deki Ulus Dağı'nın karlı zirvesi dronla görüntülendi Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ulus Dağı, 1764 metrelik rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağları arasında bulunuyor.

Endemik bitki çeşitliliğine de sahip dağın kayak turizmine açılması hedefleniyor.

Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsü, dronla görüntülendi.

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