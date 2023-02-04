Balıkesir'deki Ulus Dağı'nın karlı zirvesi dronla görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerinde kar etkili oldu.
Balıkesir
Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ulus Dağı, 1764 metrelik rakımıyla Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağları arasında bulunuyor.
Endemik bitki çeşitliliğine de sahip dağın kayak turizmine açılması hedefleniyor.
Ulus Dağı'nın zirvesi ve eteklerindeki kar örtüsü, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.