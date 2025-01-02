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Yaşam

Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.

Murat Seyman  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi

Balikesir

Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1764 rakımlı Ulus Dağı bölgenin en yüksek dağlarından biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Bazı vatandaşlar kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği dağı ziyaret etti.

Endemik bitki çeşitliliğine sahip Ulus Dağı'ndaki beyaz örtü dronla görüntülendi.

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