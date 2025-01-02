Balıkesir'de karla kaplanan Ulus Dağı dronla görüntülendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.
Balikesir
Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1764 rakımlı Ulus Dağı bölgenin en yüksek dağlarından biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
Bazı vatandaşlar kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği dağı ziyaret etti.
Endemik bitki çeşitliliğine sahip Ulus Dağı'ndaki beyaz örtü dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.