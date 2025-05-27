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Yaşam

Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.

Zehra Ongan, İrfan Ayyıldız  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu Fotoğraf: İrfan Ayyıldız/AA

Balikesir

Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait inek bir batında 5 buzağı doğurdu.

Doğumun ardından buzağılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İnek sahibi İnce, gazetecilere, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli." dedi.

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