Balıkesir'de inek tek batında 5 buzağı doğurdu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir inek tek batında 5 buzağı dünyaya getirdi.
Balikesir
Ilıcaboğazı Mahallesi'nde yaşayan Bahri İnce'ye ait inek bir batında 5 buzağı doğurdu.
Doğumun ardından buzağılardan birinin hayatını kaybettiği, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İnek sahibi İnce, gazetecilere, yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Böylesine bir olayı ilk kez yaşıyoruz. Hem şaşkınız hem de çok mutluyuz. Hayvanlarımız bizim için çok kıymetli." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.